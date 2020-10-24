Рублёв: меня никто не смотрел до 2020 года. Теперь выигрываю, и всё равно никто не смотрит

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о важности наличия зрителей на трибунах турниров.



«Присутствие зрителей на стадионе очень сильно влияет. На US Open зрителей не было вообще, на „Ролан Гаррос“ что-то около полутора тысяч, а в Питере на трибунах было 30% от заполяемости стадиона — и это сразу очень чувствовалось. Было легче, казалось, что тебя поддерживает очень много людей — особенно помогало то, что это домашняя публика. Большое спасибо всем, кто нас поддерживал.



2020-й год стал лучшим в карьере именно без зрителей? Получается, меня никто не смотрел до этого, а сейчас начал выигрывать и всё равно никто не смотрит», — заявил Рублёв на передаче «Вечерний Ургант».

В настоящее время Рублёв является восьмой ракеткой мира. 20 октября, Андрею исполнилось 23 года. В минувшее воскресенье он стал победителем турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге — в финальном матче он обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В 2020 году выиграл четыре трофея — помимо St. Petersburg Open соревнования в Дохе (ОАЭ), Аделаиде (Австралия) и Гамбурге (Германия).