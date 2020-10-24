Де Минор обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Антверпене

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира категории АТР 250, который проходит в Антверпене (Бельгия). В полуфинальном матче восьмой сеяный де Минор нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, болгарину Григору Димитрову, со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Де Минор дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Димитров подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене де Минор сыграет с французским теннисистом Уго Умбером.



Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.