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Де Минор обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Антверпене

Де Минор обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Антверпене
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира категории АТР 250, который проходит в Антверпене (Бельгия). В полуфинальном матче восьмой сеяный де Минор нанёс поражение четвёртой ракетке турнира, болгарину Григору Димитрову, со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Де Минор дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Димитров подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене де Минор сыграет с французским теннисистом Уго Умбером.

Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.

Антверпен. 1/2 финала
24 октября 2020, суббота. 20:10 МСК
Алекс де Минор
29
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 3 6
6 4 		7 7 4
         
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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