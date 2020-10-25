Шварцман одолел Оже-Альяссима и сыграет со Зверевым за титул второго турнира в Кёльне
Аргентинский теннисист Диего Шварцман в финал второго турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В полуфинальном матче вторая ракетка турнира Шварцман нанёс поражение пятому сеяному, канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
Шварцман не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Оже-Альяссим четырежды подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал три брейка.
За титул второго турнира в Кёльне Шварцман сыграет с первой ракеткой соревнований – представителем Германии Александром Зверевым. Неделю назад Зверев выиграл первый турнир в Кёльне, одолев в решающем матче Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.
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