Соболенко: очень важно, что две белоруски впервые в истории разыграют титул WTA
12-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала тот факт, что в финале соревнований в Остраве (Чехия) впервые в истории сыграют две представительницы Беларуси. Соперницей Арины станет Виктория Азаренко.
«Важнейший день. Счастлива, что мы обе пробились в финал и разыграем титул. Две белоруски в финале — такого раньше никогда не было, поэтому матч становится ещё важнее.
Я готова к бою. Вика физически сильна и здорово передвигается по корту. У неё очень неудобный стиль игры — играет агрессивно, при этом крайне мало ошибается. Будет непросто», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию финального матча в Остраве между Викторией Азаренко и Ариной Соболенко.
Впервые на турнире WTA будет белорусский финал: Соболенко — Азаренко
Первый белорусский финал в истории женского тенниса! Виктория Азаренко vs Арина Соболенко
На турнире в Остраве в решающий матч пробились лидеры белорусского тенниса. Видео невероятных ударов Азаренко и Соболенко.
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