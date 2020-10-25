Соболенко: очень важно, что две белоруски впервые в истории разыграют титул WTA

12-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала тот факт, что в финале соревнований в Остраве (Чехия) впервые в истории сыграют две представительницы Беларуси. Соперницей Арины станет Виктория Азаренко.



«Важнейший день. Счастлива, что мы обе пробились в финал и разыграем титул. Две белоруски в финале — такого раньше никогда не было, поэтому матч становится ещё важнее.



Я готова к бою. Вика физически сильна и здорово передвигается по корту. У неё очень неудобный стиль игры — играет агрессивно, при этом крайне мало ошибается. Будет непросто», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию финального матча в Остраве между Викторией Азаренко и Ариной Соболенко.

Впервые на турнире WTA будет белорусский финал: Соболенко — Азаренко