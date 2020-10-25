Словак Гомбош стал соперником Рублёва на старте турнира в Вене. Их матч уже 26 октября

Определился соперник восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в матче первого круга на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). Соревнования с призовым фондом € 2 349 180 стартуют завтра, 26 октября.

Согласно жеребьёвке в соперники Рублёву достался один из победителей квалификации. Им стал словак Норберт Гомбош. Их встреча состоится в первый день турнира — 26 октября.



Напомним, что соперником Даниила Медведев станет Алекс де Минор из Австралии. Карен Хачанов первый матч проведёт с Григором Димитровым из Болгарии. Первая ракетка мира Новак Джокович начнёт путь к трофею матчем с соотечественником Филипом Краиновичем.



Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.