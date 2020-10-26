Соболенко — о победе над Азаренко: после нашего матча на US Open знала, чего ожидать

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над соотечественницей Викторией Азаренко в финале турнира в Остраве (6:2, 6:2).
«Очень рада, что с самого начала справилась с высоким уровнем игры, который она демонстрировала. У меня получилось соответствовать ему без ущерба для своей игры, так что я очень рада победе, она важна для меня.
После нескольких сложных матчей чувствовала, что давление перед следующими уменьшилось. Я смогла играть свободнее и знала, что вернусь, несмотря ни на что. Такие матчи, как на этой неделе, помогли мне не действовать последовательно и сосредоточенно.
После нашего матча на US Open знала, чего ожидать. Она хотела, чтобы я больше перемещалась по корту. Затяжные розыгрыши, в которых мне придется хорошо побегать, чтобы взять очки. Я была готова, и её план на игру меня не удивил. В первом же гейме у меня прошел отличный удар кроссом. Первые шесть геймов я провела на очень высоком уровне», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
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