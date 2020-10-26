Украинская теннисистка Ястремская сообщила, что готова стать моделью

Украинская теннисистка Даяна Ястремская призналась, что думала о карьере модели. При этом спортсменка подчеркнула, что пока не планирует переходить в другую сферу.

«Рост и вес? Рост — 175 см, вес — 63 кг. Как поддерживаю форму? Много тренируюсь и много ем, так что даже не знаю. Наверное, хорошая генетика.

Критика? «Забей на то, что думают другие. Это ничего не изменит в твоей жизни. Намного важнее, чтобы ты разобрался сам с собой».

Карьера модели? Да, но немного позже. Сначала нужно выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Ястремской «Большой теннис Украины».

20-летняя Ястремская в настоящее время — 28-я ракетка мира. В этом сезоне украинка провела 26 матчей, в 17 из которых одержала победу. В 2019 году Даяна выиграла два турнира категории WTA — в Страсбурге и Хуа-Хине.

Сообщалось о прекращении сотрудничества Даяны и одного из лучших тренеров в женском теннисе — Саши Бажина. В дуэте они работали с конца прошлого года. Бажин привёл японку Наоми Осаку к победам на двух турнирах «Большого шлема» и званию первой ракетки мира.