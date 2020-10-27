Стадион, где проходят Кубок Дэвиса и турнир в Мадриде, могут переименовать в честь Надаля

Члены одной из испанских политических партий выступили с предложением переименовать спортивный комплекс «Каха Махика» в Мадриде, на котором проводится Кубок Дэвиса, в честь второй ракетки мира Рафаэля Надаля. Планируется, что арена будет называться Caja Magica Rafa Nadal.

«Это место проведения турнира в Мадриде — самого престижного турнира в Испании. Надаль уже получил Золотую медаль Мадридского сообщества в 2007 году. Но мы считаем, что настало время сделать ещё один шаг. При этом сам Рафаэль заявил, что не хочет, чтобы комплекс переименовывали, пока он играет. Но он не против, чтобы это сделали после завершения его карьеры», — приводит слова члена муниципального совета Мадрида Фернандо Мартинеса Видаля Marca.

Надаль выигрывал турнир в Мадриде чаще, чем любой другой игрок за всю историю турнира: на счету испанца пять титулов.