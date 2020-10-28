Симон: Джокович сильнее Надаля и Федерера, это просто совершенный игрок

Французский теннисист Жиль Симон рассказал, что он думает о соперничестве с Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Самый сильный из них — Новак Джокович. Он лучше двух других. Это просто совершенный игрок с наименьшим количеством слабостей. Победы над ним даются сложнее всего.

Рафаэль Надаль очень силён. И его тоже очень трудно победить. Я думаю, что он самый опасный соперник на грунте. Взять, к примеру, «Ролан Гаррос». То, что он там недавно сделал, было нереально.

Конечно, силён и Федерер. Против него очень тяжело играть. Зато на его игру приятно смотреть со стороны», — приводит слова Симона Tennis Head со ссылкой на L’Equipe.

В течение карьеры французский теннисист играл против представителей «Большой тройки» в общей сложности 30 раз.