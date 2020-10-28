Кирьос – о Надале: да, у нас были разногласия, но он абсолютный чемпион

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением об испанском теннисисте Рафаэле Надале.
«Я не удивился, когда увидел, как Рафа победил на «Ролан Гаррос» и сравнялся с Федерером по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Это место – его стихия. Игра там доставляет ему удовольствие. За всю карьеру Надаль проиграл на «Ролан Гаррос» всего два матча.
Честно говоря, не думаю, что мы когда-нибудь увидим что-то подобное. Взять хоть Федерера. Безусловно, это самый доминирующий игрок. Но в настоящее время таким игроком является Рафаэль.
Порой, во время игр, у нас случались разногласия. Мы оба вспыльчивы и не хотели уступать друг другу. Но одновременно не могу не признать, что Рафа — абсолютный чемпион. А 20 турниров «Большого шлема» — это что-то невообразимое», — цитирует австралийца Tennis Head.
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