Циципас — о баскетболисте Адетокунбо: он меня вдохновляет, многому научился у него

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о знакомстве с соотечественником, баскетболистом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, а также сообщил, как прошла их недавняя встреча.
«Я замечательно провёл время (отпуск в Греции. — Прим. “Чемпионата”). Я также встретился с Яннисом. Это просто отличный парень. Мы хорошо узнали друг друга, и я думаю, что в будущем мы будем видеться ещё чаще.
Он меня вдохновляет. Я уже многому научился у этого парня! Мы можем говорить о самых разных вещах: о спорте, политике, путешествиях — да о чём угодно.
Наше знакомство стало возможным благодаря моему другу Маноло (Эммануэль Каралис, греческий прыгун с шестом. – Прим. «Чемпионата»). Его отец тренировал Янниса. Так всё и началось. Уверен, наша дружба будет очень крепка», — приводит слова Циципаса Tennisworldusa.
- 28 октября 2020
-
16:58
-
16:17
-
15:51
-
15:42
-
14:48
-
13:56
-
13:28
-
12:30
-
10:10
-
09:34
-
09:24
-
00:48
- 27 октября 2020
-
23:27
-
22:27
-
19:58
-
18:26
-
18:06
-
17:46
-
16:00
-
15:43
-
14:44
-
13:56
-
13:13
-
11:50
-
10:52
-
10:15
-
09:48
-
09:37
-
07:08
-
00:57
-
00:51
-
00:00
- 26 октября 2020
-
23:20
-
22:52
-
21:36