Циципас — о баскетболисте Адетокунбо: он меня вдохновляет, многому научился у него

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о знакомстве с соотечественником, баскетболистом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, а также сообщил, как прошла их недавняя встреча.

«Я замечательно провёл время (отпуск в Греции. — Прим. “Чемпионата”). Я также встретился с Яннисом. Это просто отличный парень. Мы хорошо узнали друг друга, и я думаю, что в будущем мы будем видеться ещё чаще.

Он меня вдохновляет. Я уже многому научился у этого парня! Мы можем говорить о самых разных вещах: о спорте, политике, путешествиях — да о чём угодно.

Наше знакомство стало возможным благодаря моему другу Маноло (Эммануэль Каралис, греческий прыгун с шестом. – Прим. «Чемпионата»). Его отец тренировал Янниса. Так всё и началось. Уверен, наша дружба будет очень крепка», — приводит слова Циципаса Tennisworldusa.