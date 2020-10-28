Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас пробился во второй круг турнира в Вене, где сыграет с Димитровым

Циципас пробился во второй круг турнира в Вене, где сыграет с Димитровым
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас с волевой победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). Третий номер посева в первом круге обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Встреча закончилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Циципас выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Штруфф, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником Стефаноса станет представитель Болгарии Григор Димитров.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Вена. 1-й круг
28 октября 2020, среда. 17:35 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		3 4
         
Ян-Леннард Штруфф
34
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020