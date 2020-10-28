Циципас пробился во второй круг турнира в Вене, где сыграет с Димитровым

Греческий теннисист Стефанос Циципас с волевой победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). Третий номер посева в первом круге обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Встреча закончилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Циципас выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Штруфф, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.
Следующим соперником Стефаноса станет представитель Болгарии Григор Димитров.
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.
- 28 октября 2020
-
19:31
-
17:19
-
16:58
-
16:17
-
15:51
-
15:42
-
14:48
-
13:56
-
13:28
-
12:30
-
10:10
-
09:34
-
09:24
-
00:48
- 27 октября 2020
-
23:27
-
22:27
-
19:58
-
18:26
-
18:06
-
17:46
-
16:00
-
15:43
-
14:44
-
13:56
-
13:13
-
11:50
-
10:52
-
10:15
-
09:48
-
09:37
-
07:08
-
00:57
-
00:51
-
00:00
- 26 октября 2020
-
23:20