Циципас пробился во второй круг турнира в Вене, где сыграет с Димитровым

Греческий теннисист Стефанос Циципас с волевой победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). Третий номер посева в первом круге обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Встреча закончилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Циципас выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Штруфф, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.



Следующим соперником Стефаноса станет представитель Болгарии Григор Димитров.



Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.