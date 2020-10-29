Проведение «Мастерса» в Париже под угрозой из-за всеобщего карантина во Франции

Проведение предстоящего «Мастерса» в Париже (Франция) находится под угрозой из-за введения всеобщего карантина в стране.

Журналистка Кэрол Бушар на своей странице в "Твиттере" сообщила, что окончательное решение Французской федерации тенниса станет известно сегодня, 29 октября. Сообщается, что если турнир состоится, то он однозначно пройдёт при пустых трибунах.

О введении всеобщего карантина сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он не упомянул о проведении спортивных состязаний, однако известно, что массовые мероприятия будут отменены.

Турнир серии «Мастерс» в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.