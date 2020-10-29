Джокович: каким бы опытным я ни был, во время матчей нервничаю так же, как все остальные

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем в матче второго круга турнира в Вене (Австрия).

«Понятно, что каждый спортсмен хочет играть на своих условиях, доминировать в ходе матча. Но не всегда удаётся бить так, как хочется, и это часть тенниса. В моём случае, насколько опытным бы ни был, я нервничаю и беспокоюсь так же, как все остальные. С годами я научился направлять энергию в нужное русло.



В этом матче я слишком много выжидал и позволил оппоненту некоторое время диктовать игру. Слишком много оборонялся, а на это нужно много сил. Иногда полезно оказаться в такой ситуации, чтобы понимать, как с этим справляться. Главное — найти способ победить, и мне это удалось. Каждый матч — это физическое и психологическое испытание», — приводит слова Джоковича We love tennis.