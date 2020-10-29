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Марион Бартоли: Роджер Федерер выиграет ещё один мэйджор, у него очень хорошие шансы

Марион Бартоли: Роджер Федерер выиграет ещё один мэйджор, у него очень хорошие шансы
Теннис / ATP 0

Французская теннисистка Марион Бартоли рассказала, что думает о перспективах швейцарца Роджера Федерера, восстанавливающегося после травмы колена.

«Думаю, что для Роджера будет лучше, если до Уимблдона он примет участие ещё в нескольких турнирах. Если он приедет в Англию без практики, а Уимблдон станет его первым мэйджором в году, то вряд ли он сумеет продемонстрировать свои сильные стороны.

Мы знаем, что Федерер может отлично подавать, наносить удары с лёта и грамотно перемещать по корту. Если Роджер сможет набрать форму и обретёт уверенность, он сможет выиграть турнир. В прошлом году он был так близок к этому», — цитирует француженку Tennis World USA.

Напомним, в начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене.

Роджер Федерер вернулся к тренировкам на корте
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