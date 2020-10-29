Роджер Федерер вернулся к тренировкам на корте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер возобновил тренировки на корте, сообщает Tennis World USA.

Напомним, в начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене. Тогда же стало известно, что Федерер пропустит оставшуюся часть сезона. При этом 39-летний швейцарец неоднократно говорил, что не планирует завершать карьеру.

Последние несколько месяцев швейцарец работал над выносливостью и силой, так как не мог проводить с ракеткой больше двух часов в день.

Федерер — один из самых титулованных теннисистов в истории, победитель 20 турниров «Большого шлема». После «Ролан Гаррос» в 2020 году с ним сравнялся испанец Рафаэль Надаль. Он стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в финале серба Новака Джоковича.