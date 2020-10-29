Новак Джокович: семейные праздники важнее любых спортивных достижений

Сербский теннисист Новак Джокович во время пресс-конференции в Вене (Австрия) рассказал, что он думает о пересечении спорта и семейной жизни.

«Повод для празднования найдётся всегда. Не нужно ждать начала турнира, точно также как не нужно ждать дня рождения ребенка. Или любого другого праздника. Причину можно найти всегда. Но, безусловно, семейные праздники или просто какие-то важные даты из жизни для меня гораздо важнее любых спортивных достижений.



Всегда с нетерпением жду возвращения в Белград, в Сербию. Быть на родине – огромное удовольствие для меня. Находиться в окружении любимых людей, даже просто людей, говорящих со мной на одном языке – уже большая радость», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.