Зверев — о скандале с Шарыповой: надеюсь, мы найдём способ всё решить, не потеряв уважения
Седьмая ракетка мира из Германии Александр Зверев прокомментировал скандал, разгоревшийся после заявления его бывшей девушки Ольги Шарыповой. Россиянка обвинила теннисиста в домашнем насилии.
«Увидел в СМИ обвинения со стороны моей бывшей девушки Ольги Шарыповой. Абсолютно необоснованно. Очень печальная ситуация.
Её слова меня сильно расстроили. Мы знаем друг друга с детства, многое вместе пережили. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления. Это неправда. Мы состояли в отношениях, но это было давно. Не знаю, почему Ольга сейчас делает подобные заявления. Очень надеюсь, что мы найдём способ решить данный инцидент, не потеряв уважения друг к другу», — написал Зверев на своей официальной странице в «Твиттере».
«Я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет»
Откровенное признание «Чемпионату» бывшей подруги теннисиста Александра Зверева.
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