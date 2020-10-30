Зверев — о скандале с Шарыповой: надеюсь, мы найдём способ всё решить, не потеряв уважения

Седьмая ракетка мира из Германии Александр Зверев прокомментировал скандал, разгоревшийся после заявления его бывшей девушки Ольги Шарыповой. Россиянка обвинила теннисиста в домашнем насилии.

«Увидел в СМИ обвинения со стороны моей бывшей девушки Ольги Шарыповой. Абсолютно необоснованно. Очень печальная ситуация.

Её слова меня сильно расстроили. Мы знаем друг друга с детства, многое вместе пережили. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления. Это неправда. Мы состояли в отношениях, но это было давно. Не знаю, почему Ольга сейчас делает подобные заявления. Очень надеюсь, что мы найдём способ решить данный инцидент, не потеряв уважения друг к другу», — написал Зверев на своей официальной странице в «Твиттере».