Россиянка Ольга Шарыпова, которая несколько лет находилась в отношениях с теннисистом Александром Зверевым, призналась, что стала жертвой домашнего насилия. В своём «Инстаграме» Ольга рассказала, что в августе прошлого года во время ссоры её «пытались задушить подушкой, ударили головой о стену, скручивали руки». При этом девушка не назвала имя человека, от которого она так пострадала. Однако читатели её «Инстаграма» тут же предположили, что это был Александр Зверев. «Чемпионату» удалось связаться с Шарыповой, которая подтвердила, что речь действительно идёт о Звереве.

Ольга Шарыпова и Александр Зверев познакомились ещё в детстве, когда выступали на юниорских турнирах. В 2018 году у них завязались серьёзные отношения. Они одного возраста и у них очень много общих знакомых из мира тенниса. Однако, по словам Ольги, мало кто знал подробности того, что с ней произошло в августе 2019 года, за несколько дней до начала US Open:



Ольга Шарыпова: В тот день я как раз гуляла с Дашей Медведевой (жена Даниила Медведева. – Прим. «Чемпионата») и своим другом. Мы немного задержались, и Саша разозлился из-за этого. Когда я пришла домой, у нас произошла ссора. Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я написала в «Инстаграме», что он пытался задушить меня подушкой, скручивал руки. Я пыталась выбежать из номера несколько раз, но он не позволял мне. Боялся, что это кто-то может увидеть и услышать нас. Но в итоге мне удалось вырваться, и я убежала босиком с одним телефоном на шнурке.

Сначала я пряталась в гостинице, но Саша спустился вниз и нашёл меня. Мы стояли около бокового входа. Я рыдала и пыталась уйти, а он хотел, чтобы я вернулась в номер, и мы поговорили. Но я понимала, что в тот момент никакого диалога не будет. Мне было страшно, и я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет. И что всем на меня наплевать, что бы он со мной ни сделал. К счастью, в тот момент появились люди, и я проскочила вместе с ними на улицу. Я оказалась одна, босиком посреди улицы. Хорошо, что у меня был телефон, и я смогла списаться с другом, который отвёз меня в свою семью. Эта переписка сохранилась у моего друга.

Все вещи, деньги, документы – всё осталось в номере. После этой ситуации Саша мне писал и звонил. Сначала я не хотела его видеть, но решила, что всё-таки нам надо поговорить. Я приехала в отель и ждала его в лобби, потому что карточки от номера у меня не было. Пока мы переписывались с Сашей, мы опять с ним начали ругаться. Я сидела в гостиничном туалете и плакала. А когда он приехал в отель, то просто вышвырнул мои вещи в холл. У друга, чья семья меня приютила, осталось это фото.

Но самое интересное, что мой паспорт мне никто не отдал. Получается, что я осталась с вещами, но улететь домой не могу.

Через день он приехал в тот дом, где я находилась, чтобы помириться. И из-за того, что были свидетели, мы смогли нормально поговорить. В итоге мы продолжили отношения. Во время US Open я сидела на его матчах, а потом поехала с ним в Женеву на Laver Cup и в Китай на турниры. Потом мы расстались, но об этом я пока не готова рассказывать. Это очень долгая история, в которой уже завязано много людей.



— Это был единственный раз, когда Александр Зверев поднял на вас руку?

— Это была не первая ситуация, их было достаточно много. Но каждый раз я пыталась это забыть и винила себя в этом. Но тогда в августе это было на самом деле страшно. Я реально испугалась за свою жизнь.



— Почему именно сейчас вы решились рассказать о истории, которая произошла в августе прошлого года?

— Во-первых, потому что это было страшно. Я и так получала достаточно много негатива в свой адрес. Во-вторых, потому что мне нужно было время это пережить и восстановить свою нервную систему после таких отношений. Сейчас, когда я это отпустила и пережила, я готова говорить об этом. Раньше – не могла.

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— Как получилось, что в один день появилась и новость о беременности немецкой модели от Александра и ваш откровенный рассказ о домашнем насилии?

— Я собиралась об этом рассказать. И хотела это сделать уже давно. Просто так совпало, что именно в этот день две его бывшие девушки сделали громкие заявления. Бумеранг к нему вернулся именно сегодня. За каждое своё действие люди должны отвечать: будь то ребёнок или же насилие.



— Кто ещё был в курсе вашей ситуации? Может быть, родители Александра? Или общие знакомые – та же Даша Медведева?

— Родители Саши особо со мной не разговаривали. Знали они или нет, я не могу сказать. Что касается общих знакомых – никто этого не знал. В том числе и Даша Медведева. Она в этой истории никак не участвовала и ничего про это не знала. Вообще я долго не хотела портить репутацию Саши.

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— А что изменилось сейчас?

— Потому что я сейчас понимаю, что за такие действия люди должны отвечать. Я не хочу, чтобы кто-то оказался в такой же ситуации, как и я. Если человек не умеет строить отношения, то может их и не нужно начинать?



— Ольга, вы не боитесь, что вас будут обвинять в клевете, что поднимутся защитники Александра и начнутся атаки в ваш адрес?

— Нет. Меня атаковало его окружение, когда я была с ним в отношениях. И я это пережила. Переживу и это. Просто я хочу, чтобы Саша понял, что за всё рано или поздно надо отвечать. Естественно прямых свидетелей, что он меня душил нет и их быть не может, потому что это происходило наедине. Но я готова на любые проверки, включая детектор лжи, чтобы подтвердить свои слова. Я не требую от него ничего. Просто хочу, чтобы об этом узнали.