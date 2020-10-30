Дарья Гаврилова поддержала бывшую девушку Зверева, обвинившую его в домашнем насилии
Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, ранее выступавшая за Россию, поддержала бывшую девушку немца Александра Зверева Ольгу Шарыпову. Россиянка сообщила, что стала жертвой домашнего насилия в отношениях с теннисистом.
«Оля молодец, что открылась. Ей, наверное, было очень страшно! Надеюсь, что она справится со всем негативом и тем, что будет дальше», — написала Гаврилова на своей странице в "Твиттере".
Об отношениях Зверева и Шарыповой стало известно в декабре 2018 года. В апреле 2019-го Александр объявил о расставании с уроженкой Москвы, удалив все совместные фотографии в социальных сетях. Тем не менее в июле 2019 года пара возобновила отношения. В какой момент в их отношениях произошёл очередной разрыв, неизвестно.
«Я не боюсь говорить правду». Бывшая девушка Александра Зверева ответила теннисисту
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