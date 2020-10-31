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Эванс вышел в полуфинал турнира в Вене, обыграв Димитрова

Эванс вышел в полуфинал турнира в Вене, обыграв Димитрова
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Даниэль Эванс стал последним полуфиналистом турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). В четвертьфинале Эванс нанёс поражение болгарину Григору Димитрову со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Эванс 7 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Димитров подал 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.

За выход в финал турнира категории АТР 500 в Вене Эванс сыграет с лаки-лузером из Италии Лоренцо Сонего, который сенсационно обыграл в четвертьфинале первую ракетку мира, серба Новака Джоковича – 6:2, 6:1. Вторую полуфинальную пару составили россиянин Андрей Рублёв (5) и Кевин Андерсон из ЮАР.

Вена. 1/4 финала
30 октября 2020, пятница. 21:30 МСК
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 3
7 7 		4 6
         
Даниэль Эванс
33
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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