Тим: Джокович является лучшим теннисистом всех времён в психологическом плане

Австрийский теннисист Доминик Тим высказал мнение о первой ракетке мира, сербе Новаке Джоковиче.
«Я впервые сыграл против него в Шанхае в 2014 году. Он был на пике карьеры. За несколько дней до этого он уничтожил Томаша Бердыха в финале в Пекине. Я просто надеялся, что он меня не раздавит. Я сразу заметил ауру его превосходного уровня игры, однако мне удалось довольно хорошо выкручиваться. Я держался стабильно, хотя проиграл 3:6, 4:6. Это было далеко от катастрофы. Новак Джокович, вероятно, является лучшим теннисистом всех времён в психологическом плане. Он чрезвычайно профессионален, всегда сосредоточен на все сто процентов. Новак поднял вопрос питания в теннисе на более высокий уровень», — приводит слова Тима Tennis Head.
Напомним, ранее Джокович проиграл лаки-лузеро Лоренцо Сонего за выход в в полуфинал турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). В четвертьфинальном матче лаки-лузер Сонего нанёс поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:2, 6:1. Новак Джокович впервые в карьере проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов.
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