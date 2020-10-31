Джокович: приехал в Вену с целью гарантировать себе первую строчку рейтинга по итогам года

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал тот факт, что ему не удалось побить рекорд Пита Сампраса по итогам турнира в Вене (Австрия). Напомним, в случае победы на соревнованиях уроженец Белграда завершил бы сезон в качестве первой ракетки мира уже шестой раз (Сампрас — 5).



«Действительно, я приехал в Вену с намерением заработать как можно больше очков и гарантировать себе первую строчку рейтинга по итогам года. Не вышло, но я счастлив, что покинул турнир не по причине травмы. Надеюсь, я удачно выступлю на Итоговом турнире в Лондоне.



Как бы там ни было, мой результат в матче с Сонего я считаю полностью закономерным. Жду следующего турнира», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Джокович — после вылета с турнира в Вене: сделаю всё для победы на Итоговом