Джокович: приехал в Вену с целью гарантировать себе первую строчку рейтинга по итогам года
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал тот факт, что ему не удалось побить рекорд Пита Сампраса по итогам турнира в Вене (Австрия). Напомним, в случае победы на соревнованиях уроженец Белграда завершил бы сезон в качестве первой ракетки мира уже шестой раз (Сампрас — 5).
«Действительно, я приехал в Вену с намерением заработать как можно больше очков и гарантировать себе первую строчку рейтинга по итогам года. Не вышло, но я счастлив, что покинул турнир не по причине травмы. Надеюсь, я удачно выступлю на Итоговом турнире в Лондоне.
Как бы там ни было, мой результат в матче с Сонего я считаю полностью закономерным. Жду следующего турнира», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
Джокович — после вылета с турнира в Вене: сделаю всё для победы на Итоговом
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