Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: приехал в Вену с целью гарантировать себе первую строчку рейтинга по итогам года

Джокович: приехал в Вену с целью гарантировать себе первую строчку рейтинга по итогам года
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал тот факт, что ему не удалось побить рекорд Пита Сампраса по итогам турнира в Вене (Австрия). Напомним, в случае победы на соревнованиях уроженец Белграда завершил бы сезон в качестве первой ракетки мира уже шестой раз (Сампрас — 5).

«Действительно, я приехал в Вену с намерением заработать как можно больше очков и гарантировать себе первую строчку рейтинга по итогам года. Не вышло, но я счастлив, что покинул турнир не по причине травмы. Надеюсь, я удачно выступлю на Итоговом турнире в Лондоне.

Как бы там ни было, мой результат в матче с Сонего я считаю полностью закономерным. Жду следующего турнира», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Джокович — после вылета с турнира в Вене: сделаю всё для победы на Итоговом
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020