Анастасия Павлюченкова: на «Ролан Гаррос» на самом деле было очень холодно

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказала мнение об игре на «Ролан Гаррос», который из-за пандемии коронавируса был перенесён с конца мая на осень.
Павлюченкова как в одиночном, так и в парном разряде дошла до второго круга и завершила выступления, а заодно и сезон-2020.
«На самом деле было очень холодно. Мне иностранцы всё время говорят: «Ты русская, ты привыкла к холоду». Ничего подобного! Я тренируюсь за границей с 13 лет, но дело даже не в этом. Я просто не знаю, почему я ужасно не люблю холод. Хотя помню, когда маленькой жила в Самаре, там и «минус 30» бывало. Но всё равно не люблю холод. Видимо из детства это осталось. В Париже сейчас я полностью одевалась. Ещё и мячи в этом году были новые. Так что условия получились очень непростыми для меня. Мне казалось, что мяч вообще никуда не летел, он был нереально тяжёлым, было холодно и условия были очень непростые. Но они были одинаковые для всех, поэтому я не могла себе даже позволить думать: «Что это за условия?» Сейчас всемирная пандемия, всем тяжело, а у нас есть хотя бы возможность играть», — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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