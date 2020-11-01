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Павлюченкова: хотела освоить гитару в карантин

Павлюченкова: хотела освоить гитару в карантин
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как проводила свободное время в период весеннего карантина, вызванного пандемией коронавируса.

«Вы знаете, у нас есть дома гитара, и я на самом деле хотела её освоить. Но минус всей этой ситуации был в том, что карантин был довольно жёсткий – никуда нельзя было сходить. Я бы пошла уроки брать, например, я очень люблю танцевать. Но опять же всё перешло в онлайн-режим. Я пыталась танцевать – у меня есть программа, пыталась играть на гитаре какие-то простые вещи. Но в основном очень много времени занимал Совет, а остальное время в основном тренировалась», — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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