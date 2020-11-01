Павлюченкова: хотела освоить гитару в карантин
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как проводила свободное время в период весеннего карантина, вызванного пандемией коронавируса.
«Вы знаете, у нас есть дома гитара, и я на самом деле хотела её освоить. Но минус всей этой ситуации был в том, что карантин был довольно жёсткий – никуда нельзя было сходить. Я бы пошла уроки брать, например, я очень люблю танцевать. Но опять же всё перешло в онлайн-режим. Я пыталась танцевать – у меня есть программа, пыталась играть на гитаре какие-то простые вещи. Но в основном очень много времени занимал Совет, а остальное время в основном тренировалась», — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
«Призовые всё равно урезать придётся». Павлюченкова – о непростом периоде в теннисе
Почему не поехала на US Open и что не понравилось в «пузыре» «Ролан Гаррос».
- 1 ноября 2020
-
02:06
-
01:44
-
00:57
- 31 октября 2020
-
23:58
-
22:06
-
20:53
-
19:20
-
19:07
-
17:56
-
17:32
-
16:20
-
15:50
-
15:08
-
14:54
-
14:30
-
13:09
-
12:15
-
11:07
-
09:59
-
09:31
-
05:26
-
00:59
-
00:41
-
00:09
- 30 октября 2020
-
23:26
-
22:40
-
21:51
-
21:21
-
19:40
-
17:55
-
15:37
-
14:08
-
12:23
-
11:16
-
10:26
Партнерский контент