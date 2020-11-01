Федерер рассказал о своём восстановлени

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как проходит его восстановление после операции на колене.

«Восстановление после такой операции — это очень непростой и небыстрый процесс. Я понимаю, что прогресс налицо, но это происходит очень медленно. С каждой неделе мне становится всё лучше и лучше. Наконец-то я снова начал тренироваться на корте, и это великолепное ощущение. Могу только радоваться, потому что не играл с февраля. Главное сейчас — не переусердствовать. В январе надеюсь принять участие в своих первых турнирах», — приводит слова Федерера Tennis 365.

Роджер Федерер — шестикратный победитель Australian Open, восьмикратный — Уимблдонского турнира, также на его счету пять побед в Открытых чемпионатах США и одна — в Ролан Гаррос.