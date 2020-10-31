Надаль — о восстановлении Федерера: Роджер вернётся хорошо подготовленным

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о процессе восстановления швейцарца Роджера Федерера. Также он рассказал, что регулярно обсуждает с Роджером нынешнюю ситуацию в теннисе.
«Я вижу, что Роджер уже тренируется. Думаю, он вернется хорошо подготовленным. Каких успехов он сможет добиться? Полагаю, никто сейчас не сможет ответить на этот вопрос.
В настоящее время сложилась очень сложная ситуация. Мы должны как-то выбираться из неё. Находить нужные решения. Должен сказать, в последние дни мы регулярно общаемся с Федерером по этому поводу», — цитирует испанского теннисиста Tennis World USA со ссылкой на La Resistencia.
Напомним, в начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене. Однако 39-летний швейцарец неоднократно говорил, что не планирует завершать карьеру.
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