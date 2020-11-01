Григор Димитров встречается с дочерью российского олигарха
Болгарский теннисист Григор Димитров состоит в отношениях с 25-летней россиянкой Лолитой Османовой. Об этом сообщает 24chasa.bg. Девушка была замечена в ложе спортсмена во время его матча с Дэниэлем Эвансом на соревнованиях в Вене (Австрия).
Османова — дочь российского олигарха Эльдара Османова, совладельца крупной энергетической компании МРСЭН. Семья Османова проживает в Монако — гражданином этого же государства является Димитров.
Напомним, с 2013 до середины 2015 года он встречался с российской теннисисткой Марией Шараповой. С июля 2015 года Григор состоял в отношениях с американской певицей Николь Шерзингер, которая старше теннисиста на 13 лет. Летом 2019 года появилась информация, что пара рассталась.
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