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Григор Димитров встречается с дочерью российского олигарха

Григор Димитров встречается с дочерью российского олигарха
Теннис / ATP 0

Болгарский теннисист Григор Димитров состоит в отношениях с 25-летней россиянкой Лолитой Османовой. Об этом сообщает 24chasa.bg. Девушка была замечена в ложе спортсмена во время его матча с Дэниэлем Эвансом на соревнованиях в Вене (Австрия).

Османова — дочь российского олигарха Эльдара Османова, совладельца крупной энергетической компании МРСЭН. Семья Османова проживает в Монако — гражданином этого же государства является Димитров.

Напомним, с 2013 до середины 2015 года он встречался с российской теннисисткой Марией Шараповой. С июля 2015 года Григор состоял в отношениях с американской певицей Николь Шерзингер, которая старше теннисиста на 13 лет. Летом 2019 года появилась информация, что пара рассталась.

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