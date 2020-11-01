Рублёв стал рекордсменом сезона по числу титулов, опередив Джоковича

После победы на турнире в Вене российский теннисист Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству выигранных турниров. В столице Рублёв завоевал пятый трофей в 2020 году, третий подряд на турнирах категории АТР 500. Первая ракетка мира серб Новак Джокович в текущем году завоевал только четыре титула.

Последний раз выиграть пять титулов в году представителю России удалось в 2009 году. Тогда этого успеха добился Николай Давыденко.



Кроме того, Андрей догнал Джоковича и по выигранным матчам в сезоне. Теперь у обоих теннисистов их по 39. Никто другой в этом году столько не побеждал. Добавим, что победа в венском финале стала для россиянина 15-м подряд матчем, выигранным на соревнованиях категории ATP 500.