Рублёв стал рекордсменом сезона по числу титулов, опередив Джоковича
После победы на турнире в Вене российский теннисист Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству выигранных турниров. В столице Рублёв завоевал пятый трофей в 2020 году, третий подряд на турнирах категории АТР 500. Первая ракетка мира серб Новак Джокович в текущем году завоевал только четыре титула.
Последний раз выиграть пять титулов в году представителю России удалось в 2009 году. Тогда этого успеха добился Николай Давыденко.
Кроме того, Андрей догнал Джоковича и по выигранным матчам в сезоне. Теперь у обоих теннисистов их по 39. Никто другой в этом году столько не побеждал. Добавим, что победа в венском финале стала для россиянина 15-м подряд матчем, выигранным на соревнованиях категории ATP 500.
Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP
Россиянин Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству побед на турнирах. Даже Джокович завоевал меньше трофеев.
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