Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв стал рекордсменом сезона по числу титулов, опередив Джоковича

Рублёв стал рекордсменом сезона по числу титулов, опередив Джоковича
Теннис / ATP 0

После победы на турнире в Вене российский теннисист Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству выигранных турниров. В столице Рублёв завоевал пятый трофей в 2020 году, третий подряд на турнирах категории АТР 500. Первая ракетка мира серб Новак Джокович в текущем году завоевал только четыре титула.

Последний раз выиграть пять титулов в году представителю России удалось в 2009 году. Тогда этого успеха добился Николай Давыденко.

Кроме того, Андрей догнал Джоковича и по выигранным матчам в сезоне. Теперь у обоих теннисистов их по 39. Никто другой в этом году столько не побеждал. Добавим, что победа в венском финале стала для россиянина 15-м подряд матчем, выигранным на соревнованиях категории ATP 500.

Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP
Россиянин Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству побед на турнирах. Даже Джокович завоевал меньше трофеев.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020