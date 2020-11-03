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Тренера Доминика Тима на 8 часов заперли в ресторане в центре Вены после теракта

Тренера Доминика Тима на 8 часов заперли в ресторане в центре Вены после теракта
Теннис / ATP 0

Личный тренер третьей ракетки мира Доминика Тима Николас Массу, который приехал в Вену для подготовки своего подопечного к итоговому турниру ATP в Лондоне, оказался заперт в ресторане из-за теракта, произошедшего в центре столицы Австрии. Об этом специалист написал у себя в «Твиттере».

«Я нахожусь в центре Вены, и совсем рядом произошёл теракт. Мы заперты в ресторан, и нас выпустят только тогда, когда на улицах станет спокойно», — написал Массу.

Позже он сообщил, что через 8 часов взаперти их отпустили домой, после чего тренер добрался до своей гостиницы и поблагодарил всех за слова поддержки.

Теракт в Вене произошёл поздним вечером 2 ноября. Погибли 4 человека, более 10 получили ранения.

Ранее сообщалось, что подопечный Николас Массу Доминик Тим снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы правой ноги.

Тим объяснил причину снятия с «Мастерса» в Париже
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