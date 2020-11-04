Энди Маррей вернётся на корт в 2021 году

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей, который две недели назад снялся с турнира в Кёльне из-за травмы поясничной мышцы, решил пропустить остаток сезона. Как сообщает Tennis 365, экс первая ракетка мира не выступит на Sofia Open, который пройдёт с 7 по 14 ноября в Болгарии, потому что сосредоточится на подготовке к выступлению в 2021 году.

Тренировки 33-летний спортсмен проводит в Национальном теннисном центре Великобритании в Лондоне. Маррей надеется, что сможет набрать форму и выдержать плотный график следующего года. Первым турниром, в котором британец хочет принять участие, станет Открытый чемпионат Австралии, стартующий 20 января. Однако Маррей прилетит в Мельбурн уже в середине декабря, чтобы успеть потренироваться после двухнедельного карантина, который может стать обязательной нормой для всех участников соревнований.

Ранее сообщалось, что Маррей решил пропустить «Мастерс» в Париже, который проходит со 2 по 8 ноября.