«Королева». Олимпийская чемпионка Моника Пуиг оценила новое фото Виктории Азаренко

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новое фото в своём «инстаграме».

На пост бывшей первой ракетки мира, в частности, отреагировала олимпийская чемпионка, представительница Пуэрто-Рико Моника Пуиг, написавшая в комментариях «Королева».

В конце октября Виктория дошла до финала турнира в Остраве, где проиграла соотечественнице Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. В сентябре Азаренко уступила японке Наоми Осаке в финале US Open — 6:1, 3:6, 3:6.

За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 13-ю строчку. В нынешнем сезоне она завоевала один титул — в Нью-Йорке.