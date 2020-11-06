Главу Федерации тенниса Франции подозревают в подделке сведений о его образовании

Президент Федерации тенниса Франции (ФТФ) Бернар Гьюдичелли мог cфальсифицировать данные в своём резюме, которое подавал во время переизбрания в cовет директоров Международной федерации тенниса (ITF). Об этом сообщает L'Équipe со ссылкой на сайт Mediapart.
Mediapart, сравнивая резюме Гюдичелли, датированное 2015 годом? с резюме от 2019 года, обнаружил несостыковку: в первом упоминается диплом об экономическом образовании, полученный в eниверситете Экс-Марсель в 1980 году, во втором – докторская степень в этой же области.
Продолжив расследование, Mediapart не смог обнаружить диссертации, которая бы подтверждала степень Гьюдичелли.
Сам глава ФТФ назвал распространение данной информацией попытками запятнать его репутацию со стороны оппонентов. В отношении них он планирует инициировать уголовное дело на основании клеветы. Различие в документах он объясняет ошибкой, никак не связанной с фальсификацией — якобы, её допустили работники федерации, перенося его данные из предыдущего резюме.
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