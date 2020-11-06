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Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Карреньо-Бусту

Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Карреньо-Бусту
Теннис / ATP 0

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 4:6, 7:5, 6:1 обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Надаль 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Карреньо-Бусты 4 эйса, ни одной ошибки на подаче и 1 реализованный брейк.

За выход в финал Рафаэль поборется с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Зверев (Германия).

Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.

Париж. 1/4 финала
06 ноября 2020, пятница. 20:40 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 1
         
Пабло Карреньо-Буста
15
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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