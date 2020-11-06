Диего Шварцман впервые сыграет на Итоговом турнире ATP

Аргентинец Диего Шварцман впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире ATP, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 15 по 22 ноября.
Шварцман завершил выступление на «Мастерсе» в Париже (Франция) после поражения от россиянина Даниила Медведева. Его единственным соперником в борьбе за попадание на Итоговый турнир ATP был испанец Пабло Карреньо-Буста, который проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале парижского «Мастерса», благодаря чему Шварцман и обеспечил себе путёвку в Лондон.
Таким образом, определились все восемь участников турнира. Ими станут Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия) и Диего Шварцман. Россия — единственная страна, у которой будет два представителя на турнире.
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