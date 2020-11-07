«С Рафой нужно будет сыграть по-умному». Зверев — об ожиданиях от матча с Надалем

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о микротравме, полученной в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой, и поделился ожиданиями от игры с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Мастерса» в Париже.

«За весь матч у меня был один плохой розыгрыш. Рад, что впервые попал в полуфинал парижского «Мастерса». В прошлые годы к этому времени я сильно уставал от сезона, но в этот раз всё по-другому. Немного беспокоит повреждение. Оно похоже на травму, которую получил в матче с Адрианом Маннарино в Кёльне. Надеюсь, ничего серьёзного. Думаю, буду в порядке к матчу с Надалем. С Рафой нужно будет сыграть по-умному», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Напомним, Зверев обыграл Вавринку со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 28 минут.