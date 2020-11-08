Зверев: когда Рафа отыгрался со счёта 2:4, 0:40, игра перевернулась. Но я в финале

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинальном матче «Мастерса» в Париже (Франция) — 6:4, 7:5.



«Во втором сете у меня было множество шансов. Главный из них — при счёте 4:2 в мою пользу и 0:40 на подаче Надаля. Когда Рафа отыгрывается в таких ситуациях, матч может перевернуться. Так и получилось, однако при счёте 4:5 я снова усилил игру и вышел на новый уровень. Счастлив быть в финале», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.



За главный трофей турнира Зверев поспорит с представителем России Даниилом Медведевым.



В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.

Зверев — о финале против Медведева в Париже: это будет тяжёлая игра