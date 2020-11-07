Зверев — о финале против Медведева в Париже: это будет тяжёлая игра

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился своим мнением по поводу предстоящей финальной игры на «Мастерсе» в Париже против россиянина Даниила Медведева.

«Сейчас я в финале. Надеюсь, смогу играть по плану. Против Даниила я играл много раз. В Шанхае он побеждал меня в финале. Но я думаю, что любой финал всегда уникален. Это будет тяжёлая игра», — сказал Зверев в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».

В полуфинале со счётом 6:4, 7:5 Александр победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Финал состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет €3 732 680.

В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.