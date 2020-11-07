Зверев — о финале против Медведева в Париже: это будет тяжёлая игра

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился своим мнением по поводу предстоящей финальной игры на «Мастерсе» в Париже против россиянина Даниила Медведева.
«Сейчас я в финале. Надеюсь, смогу играть по плану. Против Даниила я играл много раз. В Шанхае он побеждал меня в финале. Но я думаю, что любой финал всегда уникален. Это будет тяжёлая игра», — сказал Зверев в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».
В полуфинале со счётом 6:4, 7:5 Александр победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Финал состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет €3 732 680.
В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.
- 7 ноября 2020
-
21:44
-
21:18
-
20:59
-
20:38
-
19:32
-
19:14
-
18:55
-
18:47
-
17:51
-
17:43
-
17:28
-
16:50
-
16:33
-
16:11
-
15:22
-
13:44
-
10:56
-
10:02
-
09:38
-
03:25
-
03:11
-
02:26
-
00:49
- 6 ноября 2020
-
23:17
-
23:03
-
22:11
-
20:10
-
20:04
-
19:47
-
19:38
-
19:32
-
19:15
-
18:48
-
18:16
-
17:14