Доминик Тим: я восстановился за 2-3 дня и в среду отправляюсь в Лондон

Австрийский теннисист Доминик Тим, отказавшийся от участия в турнире серии «Мастерс» в Париже из-за травмы ноги, рассказал о своём состоянии.
«Осенью нет места спокойствию — последние недели были очень напряжёнными. После поражения в четвертьфинале турнира в Вене я восстанавливался от травмы ноги. Мне потребовалось два-три дня на восстановление. Затем я приступил к подготовке к Итоговому чемпионату.
В среду я отправляюсь в Лондон со своей мини-командой. Последняя цель на 2020 год. Воспоминания о прошлогоднем турнире остались очень приятными", — написал Тим на своём официальном сайте.
Итоговый чемпионат ATP стартует 15 ноября. В состав участников вошли Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия) и Диего Шварцман (Аргентина).
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