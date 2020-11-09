Симона Халеп излечилась от коронавируса

Румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что излечилась от коронавируса. В конце октября стало известно о положительном результате её теста на COVID-19.

«Восстановилась на 100 %», — написала Халеп в своём «твиттере».

В настоящее время Халеп является второй ракеткой мира. В этом сезоне 29-летняя теннисистка провела 26 матчей, в которых одержала 23 победы. В её активе три завоёванных трофея — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия).



На Открытом чемпионате Франции, будучи явной фавориткой по мнению специалистов, Симона дошла до четвёртого круга, где разгромно уступила будущей чемпионке турнира из Польши Иге Свёнтек. Халеп является двукратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.