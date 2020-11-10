Рафаэль Надаль: я люблю детей, но есть проблема
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о планах завести детей с супругой Марией Франциской.
«Думаю, у нас будут дети. Я люблю детей, но есть проблема. Я думал, что мы станем родителями, когда я завершу карьеру. Я раньше считал, что в 30 лет уже закончу. Однако моя карьера до сих пор продолжается», — приводит слова 34-летнего Надаля Tennis World USA.
Свадьба Рафаэля и его давней подруги Марии Франциски Перелло состоялась в октябре 2019 года. Бракосочетание, прошедшее в закрытом для СМИ режиме, посетило около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Весь персонал, работавший на свадьбе, заранее обязали подписать договор о неразглашении.
Рафаэль Надаль: называю жену Марией Франциской только во время ссоры
Рекомендуем вам
- 10 ноября 2020
-
16:54
-
16:39
-
15:55
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:16
-
10:42
-
09:17
-
02:35
- 9 ноября 2020
-
22:40
-
22:15
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
16:43
-
15:36
-
14:24
-
13:46
-
13:01
-
12:28
-
11:49
-
10:32
-
09:39
-
09:04
-
08:30
-
00:38
- 8 ноября 2020
-
23:52
-
23:24
-
21:55
-
21:38
-
21:16
-
20:55
-
20:28
-
20:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам