Арина Соболенко отреагировала на выход во второй круг турнира в Линце

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче Арина, будучи первой сеяной, нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини — 6:4, 6:4.

«Я не могу рассчитывать на простые матчи. Если посмотрите на мои игры, то увидите, что в них может произойти всё, что угодно. Я просто выхожу на корт и ожидаю, что буду бороться и в любом случае сделаю всё возможное. Никогда не знаешь, что может случиться на корте.

Чувствую, что движение и подача были неплохими. Я этому рада. Подача очень помогла мне в этом матче. На приёме соперница ощущала большое давление", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.