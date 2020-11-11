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Арина Соболенко отреагировала на выход во второй круг турнира в Линце

Арина Соболенко отреагировала на выход во второй круг турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче Арина, будучи первой сеяной, нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини — 6:4, 6:4.

«Я не могу рассчитывать на простые матчи. Если посмотрите на мои игры, то увидите, что в них может произойти всё, что угодно. Я просто выхожу на корт и ожидаю, что буду бороться и в любом случае сделаю всё возможное. Никогда не знаешь, что может случиться на корте.

Чувствую, что движение и подача были неплохими. Я этому рада. Подача очень помогла мне в этом матче. На приёме соперница ощущала большое давление", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

11 эйсов помогли Соболенко выйти во второй круг турнира в Линце
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