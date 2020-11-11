Даяна Ястремская: разочаровывающая концовка сезона для меня

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги сезона. В заключительном турнире WTA 2020 года она потерпела поражение уже в первом круге. На старте соревнований в Линце (Австрия) Даяна, посеянная под третьим номером, проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен со счётом 4:6, 3:6.

«Разочаровывающая концовка сезона для меня. Это был непростой год. Теперь отдохну, а затем вернусь к работе, чтобы покорить 2021-й. Спасибо всем, кто поддерживал меня, несмотря ни на что», — написала Ястремская.

Пост доступен в «инстаграме» Даяны Ястремской

20-летняя уроженка Одессы занимает 29-ю строчку в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде: Гонконг (2018), Страсбург и Хуахин (2019).