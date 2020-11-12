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Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Линце, выиграв один из сетов со счётом 6:0

Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Линце, выиграв один из сетов со счётом 6:0
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В матче второго раунда Арина, будучи первой сеяной, нанесла поражение швейцарке Стефани Фёгель — 6:0, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 8 минут. Соболенко 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Фёгель выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и не взяла ни одного очка на мячах соперницы.

За выход в полуфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Соболенко поспорит с представительницей Франции Осьен Доден.

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Линц. 2-й круг
12 ноября 2020, четверг. 21:30 МСК
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5  
0 		3  
         
Стефани Фёгель
124
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
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