Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Линце, выиграв один из сетов со счётом 6:0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В матче второго раунда Арина, будучи первой сеяной, нанесла поражение швейцарке Стефани Фёгель — 6:0, 6:3.



Встреча продлилась 1 час 8 минут. Соболенко 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Фёгель выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и не взяла ни одного очка на мячах соперницы.



За выход в полуфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Соболенко поспорит с представительницей Франции Осьен Доден.



В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.