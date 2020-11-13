Синнер стал первым финалистом турнира в Софии, обыграв Маннарино

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым финалистом турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В полуфинале Синнер нанёс поражение пятому сеяному французу Адриану Маннарино со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Синнер 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и воспользовался обеими возможностями взять подачу соперника. Маннарино подал 1 эйс, ни разу не ошибся на подаче и не использовал ни одного из 3 шансов взять подачу Синнера.
За титул Синнер сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся канадец Вашек Поспишил и француз Ришар Гаске.
Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
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