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Синнер стал первым финалистом турнира в Софии, обыграв Маннарино

Синнер стал первым финалистом турнира в Софии, обыграв Маннарино
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым финалистом турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В полуфинале Синнер нанёс поражение пятому сеяному французу Адриану Маннарино со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Синнер 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и воспользовался обеими возможностями взять подачу соперника. Маннарино подал 1 эйс, ни разу не ошибся на подаче и не использовал ни одного из 3 шансов взять подачу Синнера.

За титул Синнер сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся канадец Вашек Поспишил и француз Ришар Гаске.

Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.

София. 1/2 финала
13 ноября 2020, пятница. 16:05 МСК
Адриан Маннарино
35
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Янник Синнер
44
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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