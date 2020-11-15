Рублёв — Надаль. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне

Сегодня, 15 ноября, состоится матч первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди Надаль — 1-0.
Рублёв является дебютантом соревнований, на которых собраны восемь лучших игроков завершающегося сезона. Ещё одним россиянином, квалифицировавшимся на турнир, стал Даниил Медведев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Надаль в Лондоне.
В группе «Лондон» также сыграют действующий чемпион соревнований Стефанос Циципас и прошлогодний финалист Доминик Тим. Текстовую трансляцию их матча «Чемпионат» проводит в настоящее время.
Итоговый чемпионат ATP завершится 22 ноября.
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