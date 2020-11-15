«Надеюсь, победит россиянин». Даниил Медведев – об Итоговом турнире АТР в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданием от Итогового турнара ATP. По его мнению, победу на соревнованиях в Лондоне может одержать игрок из России.



«Я видел, как Давыденко выигрывал турнир, когда он только впервые проводился в Лондоне. Надеюсь, что он завершится победой российского теннисиста. Я думаю, это возможно.



Нечасто случается, когда от одной страны участвуют два игрока. Это отличное достижение русского тенниса. Надеюсь, мы встретимся друг с другом, ведь мы находимся в разных группах. А это значит, что мы оба хорошо поработали», — цитирует Даниила Tennis Head.



Медведев второй год подряд квалифицируется на Итоговый турнир. Он выступит в группе «Токио» вместе с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Первую игру со Зверевым он проведёт уже завтра, 16 ноября. Начало – в 23:00 мск.

Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал? По результатам жеребьёвки Медведев попал в квартет с Джоковичем, а Рублёв – с Надалем.