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«Тогда уровень был повыше». Тим сравнил стартовую игру в Лондоне с финалом-2019

«Тогда уровень был повыше». Тим сравнил стартовую игру в Лондоне с финалом-2019
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим, в стартовой игре Итогового турнира ATP победивший грека Стефаноса Циципаса, сравнил их поединок с прошлогодним финалом. Напомним, в финале Итогового турнира — 2019 со счётом 6:7, 6:2, 7:6 Циципас одолел Тима и стал победителем соревнований.

«Если сравнивать эту игру с поединком в прошлом сезоне, я бы сказал, что тогда уровень был повыше. В прошлом году в финале мы оба были в отличной форме. Сегодня была другая атмосфера. Всё было немного по-другому. Многое определялось за счёт подачи. За всю игру мы сделали всего два брейка.

Но я очень доволен, что смог победить. Каждая победа над игроком из топ-10 здесь, на Итоговом турнире, что-то особенное. Также, как и каждая победа над Стефаносом, потому что он действительно отличный теннисист, который завоевал уже много больших титулов», — сказал Тим на пресс-конференции после игры.

Тим стартовал на Итоговом турнире АТР с победы над Циципасом
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