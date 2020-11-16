Джокович: начало матча со Шварцманом сложилось для меня не очень удачно
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в стартовом матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу серба.
«Начало матча сложилось для меня не очень удачно. Он взял мою подачу уже в третьем гейме, но мне удалось отыграться. Это была равная игра, пока я не сделал брейк при счёте 4:3, завершив в свою пользу первый сет. Во второй партии я сыграл шире и был очень доволен собой», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
Джокович в 12-й раз подряд удачно стартует на Итоговом чемпионате АТР. Единственное поражение серба в первом матче турнира случилось ещё в 2007 году, когда он уступил испанцу Давиду Ферреру.
Джокович стартовал на Итоговом чемпионате АТР с победы над Шварцманом
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