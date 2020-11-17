Впервые за 11 лет теннисист из России выиграл матч на Итоговом чемпионате ATP
24-летний теннисист Даниил Медведев, уверенно обыгравший на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:4), отметился впечатляющим статистическим достижением.
Как сообщает пресс-служба ATP, Даниил Медведев стал первым российским теннисистом с 2009 года, которому удалось выиграть матч на Итоговом турнире ATP. Последний раз это делал Николай Давыденко.
Также отмечается, что Медведев второй год подряд участвует в Итоговом турнире АТР, но эта победа стала для него дебютной.
Во 2-м туре Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира 33-летним сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Встреча состоится в среду, 18 ноября. Начало – не ранее 23:00 мск.
Медведев второй раз подряд обыграл Зверева. Теперь уже на Итоговом турнире
Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP за два года. У россиянина отличные шансы на выход из группы.
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